"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yürütülen "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" (RAMKEG) projesine katıldı. Projenin toplantısına Bakan Selçuk'un yanı sıra 81 il milli eğitim müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri, bakanlık temsilcileri ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türk eğitim tarihi açısından çok önemli adımların atıldığı bir toplantıyı yaşıyoruz. Bu adımların en başında Türkiye'nin hep beklentisi olan; velilerin ve öğretmenlerin, profesyonellerin beklentisi olan çocuklarımızın yöneltilmesine ilişkini onlara yapılacak rehberliğe ilişkin güçlü bir alt yapının kurulması beklentisi. Bu çalışmalarla birlikte özellikle rehberlik araştırma merkezlerindeki psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerimizin eğitsel, donanım ve yetkinlik olarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli. Ama bu tür bir rehberliğin ve yönlendirilmenin yapılabilmesi ciddi anlamda eğitimsel, yazılımsal, donanımsal bir alt yapıyı gerektiriyoruz. Bu çalışmanın ehemmiyeti burada yatıyor. Bu çalışmayla birlikte tüm rehberlik araştırma merkezlerinin alt yapılarının güçlendirilmesi, burada çalışan uzmanlarımızın yetkinliklerinin artırılması ve yazılım desteğiyle de veriye dayalı bir yönetimin olması" ifadelerini kullandı.

"E-REHBERLİK KONUSUNU ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bakan Selçuk, e-rehberlik konusuna MEB'in verdiği önemden bahsederek, "Biliyorsunuz 2023 Eğitim Vizyonunda rehberlik hizmetlerine yönelik çok büyük bir beklenti vardı. Bu beklentilerin bugün karşılanıyor olması benim için çok önemli. Bir taraftan da geriye dayalı yönetim kavramını ısrarla vurgulamamızı ve bunun peşinde olduğumuzun söz konusu olduğu bir durumda var. Tam da bu aşamada veriye dayalı rehberlik hizmetlerinin yürütülmesindeki bu alt yapı bizim sistemimizin uzun vadeli performansı açısından önemli. Rehberlik araştırma merkezlerimizin güçlendirilmesi konusundaki tüm çalışmaları videolarda izledik. Diğer taraftan önemli bir mesele de e-rehberlik meselesi. Biz, e-rehberlik konusunu çok önemsiyoruz. Hangi öğrencimizin, hangi becerisi, hangi ilgisi, hangi yeteneği, hangi projesi; ne şekilde yapıldı, ne zaman yapıldı konusunda ve her bir öğrencimizin yıllar içinde izlenebilmesi için bütün bu çalışmaların ne şekilde ortaya konulacağı kayıt altına alınması lazım. Benim bir öğrencim başka şehirden gelse bile o öğrencimin geçmiş becerilerini, projelerini, yeteneğinin hangi alanlarda olduğunu bilebilmeliyim. Bu dijital alt yapı sayesinde çocukların öğrenim hayatı boyunca izlenmesi konusunda imkan sağlıyor. Bir öğrencinin geçmişteki dönemlerde hangi aşamalardan geçtiğini görmek; uzman arkadaşlar, öğretmenler ve veliler hakkında çok büyük bir kaynak ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"YENİLENEN İÇERİKLERLE DÜNYAYLA EŞ GÜDÜMLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Psiko Sosyal Deneyim konusunda da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Selçuk, "Burada ele aldığımız bir başka konu da psiko sosyal destek konusu. Her zaman 'Afetlere hazırlıklı olmalıyız, çocuklarımızı hazırlamalıyız' denir. Bunun hayata geçirilmesi; Türkiye'nin sosyolojisinde, ekonomisinde, antropolojisinde ortaya çıkan değişimlerin dikkate alındığı yeni bir perspektif söz konusu olmalı. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin birkaç dilde eğitimini sağlayan ve erişimi kolaylaştıran her ilimizde ister Türk çocuklarının ister Suriyeli ve diğer çocukların takibini sağlayacak bir alt yapıyla karşı karşıya geliyoruz. Yenilenen içeriklerle dünyayla eş güdümlü bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"BU BAYRAĞI YÜKSELTECEK OLAN SİZLERSİNİZ"

UNICEF'in desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Selçuk, il müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlere de bu konuda çok iş düştüğünün altını çizdi. Bakan Selçuk, "Biz Ankara'da bu konuları konuşuyoruz fakat asıl işin yapıldığı yer bizim illerimiz ve okullarımız. Tam da burada İl Müdürleri, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin desteğine sonsuz ihtiyacımız var. Biz eğer rehberlik sisteminin güçlendirilmesini istiyorsak ve bunun için altyapı kuruyorsak bunun tüm illerdeki altyapısını güçlendiriyorsak. Yazılımsal ve donanımsal destek veriyorsak bu bayrağı yükseltecek olan siz müdürlerimizsiniz. İllerinize gittiğinizde son derece olumlu ve yapıcı bir şekilde gayret sarf edeceğinizden eminim. Ciddi takip getiren işler. Sizlerle birlikte bu meselelere destek verdiğimizi biliyorsunuz. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sistemin altyapısına, öğretmen ve öğrenci yetkinliğine önem veriyoruz. Bu toplantı vasıtasıyla da rehberlik sisteminin, Türkiye'de öğrencilerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusu açık bir şekilde ortaya konmuş durumda" dedi.

Gerçekleştirilen program sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

