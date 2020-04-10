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Rehberlik Öğretmeni Mehmet Önemli: "Çocukların evde nöronlarını güçlendirmek gerekir"

Rehberlik Öğretmeni Mehmet Önemli: "Çocukların evde nöronlarını güçlendirmek gerekir" Çocuklar evde kaldıkça, eskiyen nöronları canladırılmalı Çocuklarla oyunlar oynayarak, nöronları güçlendiriyor Korona virüs Pandemisi nedeni ile 30 Nisan'a kadar okullara verilen ara ve 20 yaş altı...

10.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:26
Rehberlik Öğretmeni Mehmet Önemli: "Çocukların evde nöronlarını güçlendirmek gerekir"
Çocuklar evde kaldıkça, eskiyen nöronları canladırılmalı
Çocuklarla oyunlar oynayarak, nöronları güçlendiriyor
DÜZCE - Korona virüs Pandemisi nedeni ile 30 Nisan'a kadar okullara verilen ara ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından çocuklar evlerde kalmaya devam ediyor. Uzun süre evlerde kalan çocukların nöronlarında kayıp olabileceğini belirten Rehberlik öğretmeni Mehmet Önemli, velilere önemli tavsiyelerde bulunarak, ' Onlarla çeşitli oyunlar oynanmalı' dedi.
Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden Mehmet Önemli, Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisana kadar verilen eğitim arası ile İçişleri Bakanlığı'nın 20 yaş altı kişilere getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocukların evlerde nöronlarının eskiyeceğini ve güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Çocukların evde oldukları zaman zarfında nöropedegojik tekniği ile beyindeki eskiyen nöronlara karşı tedbir amaçlı nöronları güçlendirici oyunlar oynanması gerektiğini vurgulayan Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmeni Mehmet Önemli, velilere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Önemli: ' Nöropedegoji teknikleri ile oyunlar oynanması önemli. Bu tekniğin amacı uzun süre çocuklarımız evde kalıyor. Beyindeki nöronlar eskimeye başlıyor. Güzel bir hayat, güzel bir yaşam beraberken eğitilebilir. Burada çocuklar nöronlarını canlandırmaya yönelik oyunlar var. Sizlerle paylaşmak istediğim bu oyunda çocuklar takip hızlarını yeniliyor" dedi.
Evde çektiği videoda kendi kızı ile beraber oynadığı oyunda, takip ederek el şaklatma oyunu gerçekleştirildi. Nöronların yenilenmesi için bu çalışmanın önemli olduğunu tüm velilerin çocukları ile birlikte bu tarz oyunlar oynaması gerektiğini dile getiren Önemli, velilerin Nöropedagoji Teknikleri eğitimleri konusunda çeşitli oyunları internet üzerinden bularak çocuklarına uygulamasını gerektiğini dile getirdi. Rehberlik Öğretmeni Mehmet Önemli: ’Çocukların evde nöronlarını güçlendirmek gerekir’

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Genel
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