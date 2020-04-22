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Rehine krizinin altından kıskançlık çıktı

Rehine krizinin altından kıskançlık çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Banu T., iki çocuğu ve eşinin bir komşusunu tabancayla bir süre rehin alan ve Özel Harekat polisini binaya girmek için hazırlık yapması üzerine teslim olan 38 yaşındaki Hail T.

22.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:28
Rehine krizinin altından kıskançlık çıktı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Banu T., iki çocuğu ve eşinin bir komşusunu tabancayla bir süre rehin alan ve Özel Harekat polisini binaya girmek için hazırlık yapması üzerine teslim olan 38 yaşındaki Hail T. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Efeler İlçesinde özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T., dün saat 01.00 sıralarda, bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T.'nin Cumhuriyet Mahallesi, 1969 Sokak'taki bir binanın dördüncü katında bulunan evine geldi. Eşi Banu T., iki çocuğu ve eşinin misafiri olduğu öğrenilen bir komşusunu tabancayla rehin aldı. Gürültüleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokak kapatıldı. Özel Hareket polisleri de olay yerine çağrıldı. Polis Halil T.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Ancak, Halil T., polislere direndi.
Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T.'nin kendisine zarar geleceğini düşünerek pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı. Halil T., gözaltına alındı.
BARIŞMAK İÇİN GELMİŞ
Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Halil T., ifadesinde, "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi. Halil T., mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rehine krizinin altından kıskançlık çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Efeler, Polis, Güncel
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