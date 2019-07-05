05.07.2019 08:48
Haberler» Ekonomi» Haber

Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı

Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, artık "geçici olarak görmediğini" söylediği ekonomik yavaşlamaya karşı ECB'nin para politikasında ek destekler uygulaması gerektiği uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, artık "geçici olarak görmediğini" söylediği ekonomik yavaşlamaya karşı ECB'nin para politikasında ek destekler uygulaması gerektiği uyarısı yaptı.
Rehn, Boersen Zeitung ile söyleşisinde, düşük enflasyon beklentilerinin, ECB'deki tüm politika yapıcıları kaygılandırması gerektiğinin de altını çizdi.
"ECB daha güçlü ve uzun sürecek bir yavaşlamaya karşı hazırlıklı olmalı" diye uyaran Rehn, ECB'nin "en kötü" durumlarda kullanabileceği tüm araçları şimdiden hazırlaması gerektiğini de vurguladı. Rehn, diğer birçoklarının yanında, faiz indirimi ya da nicel genişleme politikası gibi araçların da gündemde tutulması gerekebileceğini söyledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Olli Rehn, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
09:30   EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları büyüme endişeleriyle düştü
09:28   PİYASALAR – Dolar 5.60, euro 6.32 ve sterlin 7.05 lirada
09:27   Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi
09:23   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:22   Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak
09:22   Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
09:17   5 ilde doğal sit alanı kararları