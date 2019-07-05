Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, artık "geçici olarak görmediğini" söylediği ekonomik yavaşlamaya karşı ECB'nin para politikasında ek destekler uygulaması gerektiği uyarısı yaptı.

Rehn, Boersen Zeitung ile söyleşisinde, düşük enflasyon beklentilerinin, ECB'deki tüm politika yapıcıları kaygılandırması gerektiğinin de altını çizdi.

"ECB daha güçlü ve uzun sürecek bir yavaşlamaya karşı hazırlıklı olmalı" diye uyaran Rehn, ECB'nin "en kötü" durumlarda kullanabileceği tüm araçları şimdiden hazırlaması gerektiğini de vurguladı. Rehn, diğer birçoklarının yanında, faiz indirimi ya da nicel genişleme politikası gibi araçların da gündemde tutulması gerekebileceğini söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA