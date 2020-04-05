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Reims'in doktoru Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etti.

05.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:56
Reims'in doktoru Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims 'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etti.

Fransız medyasında yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Gonzalez, bir mektup bırarak intihar etti ve yaşamına son verdi. Gonzalez'in ölüm haberinin gelmesinin ardından Reims Kulübü de kulüp doktoru için taziye mesajı paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fransa, Reims, Spor
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Haberler ›› Spor ››Reims'in doktoru Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti - Spor
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