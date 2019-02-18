18 Şubat 2019, 17:46
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Reina'da 39 Kişiyi Katleden Abdulkadir Masharipov, Suçlamaları Reddetti

İstanbul'da eğlence merkezi Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddederek katliamı kendisinin yapmadığını iddia etti.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra ifade verdi. Kapalı duruşmada suçlamaları reddeden Masharipov, katliamı kendisinin yapmadığını iddia etti.

İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

2 yıl 1 ay 17 gün sonra Türkçe konuştu ilk sözü, "Ben yapmadım" oldu. Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov mahkemede ilk kez savunma yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen duruşmada, Masharipov'un avukatı kapalı oturum yapılmasını istedi. Avukatın bu isteği kabul edilince, gazeteciler ve izleyiciler dışarı çıkarıldı.

MAHKEMEDE TÜRKÇE KONUŞTU

Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde tercüman yardım etti. Masharipov, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, saldırıyı kendisinin yapmadığını iddia etti.

Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek kendisine haberlerde çıkan fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu öne sürdü. Masharipov, yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını iddia etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sanık, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ve hakimlik ifadesini de mahkemede reddetti. Masharipov'un savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve olayda ölen 39 kişi nedenyle 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 370 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



YORUMLAR (29)
KALİ GÜVEN: bu şerefsiz hala yaşiyormu
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SS: Tipe bak direkt idam
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ASİ: Bunu hale içerde beslemekdelermi var arkadaş memlekettin çivisi çıkmış
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İŞTE: Ülkede faili meçhul olaylar bazıların başına kalıyor ama bu kadarda pes
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DR.HAKAN: bu adam bu işi yapacak kapasiteye sahip değil, bir şarjörde 32 mermi vardır hayatında acaba hiç seri bir şekilde ateş etmiş mi,bunu kurban olarak seçtiler asıl tetikçiler bence dışarıda,,ayrıca başka bir ayrıntı saldırının olduğu yere 50 metre mesafedeki ilçe emniyet müdürlüğündeki polisler ne yapıyordu acaba,10,dakika adam mermi sıkıyor ,ama emniyet nedense müdahale etmiyor,,,,hep soru işareti hep soru,,,
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