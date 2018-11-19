Reina Katliamı Davası: Sanık Masharipov Yine Savunmasını Yapmadı (Arşiv) (2)

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

ORTAKÖY'deki eğlence Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşmasında da tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov savunma yapmadı. Daha önceki bir duruşmada da savunmasını yapmayan Masharipov, savunma için hazırlık yapamadığını belirterek, savunmayı önümüzdeki duruşmada yapacağını söyledi. Mahkeme Başkanı da "Önümüzdeki duruşma savunma yap artık!" dedi.52 SANIK DURUŞMAYA KATILDIİstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 9. duruşmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 41'i tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 8 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu. Önceki duruşmalarda diğer sanıklardan ayrı yere oturtulan sanık Abdulkadir Masharipov'un bu kez diğer sanıklarla aynı yere oturtulduğu görüldü. Mahkeme Başkanı, Abdulkadir Masharipov'a ait HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığını belirtti. Buna göre Abdulkadir Masharipov'un bazı sanıklarla iletişim kurduğu, söz konusu telefon numaralarda salonda tek tek okundu. Ayrıca Masharipov'a yılbaşı gecesi işlenen terör saldırısına ilişkin görüntülerin tebliğ edildiği de tutanaklara geçti."ÖNÜMÜZDEKİ DURUŞMA SAVUNMA YAPACAĞIM"Savunma yapması için söz verilen Abdulkadir Masharipov "Tam hazır olamadım. Hazırlık yapamadım. Önümüzdeki duruşma savunma yapacağım" dedi. Mahkeme Başkanı da "Önümüzdeki duruşma yap artık!" dedi. Sanık Masharipov, "Dosyayı bana göndermiyorlar, bana ulaştırmıyorlar. Dosyayı incelemek için süre istiyorum. Ayrıca dosyadaki kelimeler zor geliyor. Tercümana ihtiyacım var" diye konuştu. Bu talep üzerine mahkeme başkanı da cezaevinden talepte bulunması gerektiğini söyledi. Söz alan müşteki avukatları da 'Şikayetimiz devam ediyor" dedi.SAVCI: TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLSİNDuruşma savcısı da Abdulkadir Masharipov'a önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesini talep ederek, dosya kapsamı, suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma sanık ve avukatların konuşmasıyla devam ediyor.İDDİANAMEOrtaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti. - İstanbul