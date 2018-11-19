Reina Saldırganına Mahkeme Başkanından "Savunmanı Yap Artık" Tepkisi

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:59



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:59

Ortaköy'de ünlü eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen 9'uncu celsede mahkeme başkanı henüz savunmasını hazırlamadığını belirten Abdulkadir Masharipov'a tepki gösterdi. Süre isteyen Abdulkadir Masharipov'a mahkeme Başkanı "Önümüzdeki duruşma savunma yap artık!" dedi.Ortaköy'de ünlü eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın 9'uncu celsesinde saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 8 tutuksuz sanık da duruşmada yer aldı.Önceki duruşmalarda diğer sanıklardan ayrı yere oturtulan sanık Abdulkadir Masharipov'un bu kez diğer sanıklarla aynı yere oturtulduğu görülürken Mahkeme Başkanı, Abdulkadir Masharipov'a ait HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığını belirtti. Buna göre Abdulkadir Masharipov'un bazı sanıklarla iletişim kurduğu, söz konusu telefon numaralarda salonda tek tek okundu. Ayrıca Masharipov'a yılbaşı gecesi işlenen terör saldırısına ilişkin görüntülerin tebliğ edildiği de tutanaklara geçti.Savunma yapması için söz verilen Abdulkadir Masharipov, bir kez daha savunmasını hazırlayamadığını söyledi. "Tam hazır olamadım. Hazırlık yapamadım. Önümüzdeki duruşma savunma yapacağım" diyen Masharipov'a tepki gösteren mahkeme başkanı "Önümüzdeki duruşma yap artık" dedi.Bunun üzerine, "Dosyayı bana göndermiyorlar, bana ulaştırmıyorlar. Dosyayı incelemek için süre istiyorum. Ayrıca dosyadaki kelimeler zor geliyor. Tercümana ihtiyacım var" diye konuşan Masharipov'a mahkeme başkanı da bu taleplerini cezaevi idaresine dile getirmesi gerektiği söyledi.Sanık Abdulkadir Masharipov'a önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesini talep eden duruşma savcısı, adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma sanık ve avukatların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu oldukları kaydedilirken, 39 kişi 'maktul', 122 kişi 'mağdur ve müşteki' olarak yer almıştı.1 numaralı şüpheli olarak Abdulkadir Masharipov'un yer aldığı iddianameden, Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen sanıklar İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, diğer 52 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. - İSTANBUL