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Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

31.10.2019 10:00Reina saldırısının duruşması bugün görülecek
Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek olan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak. Öte yandan, duruşma öncesinde salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
(Murat Delice - İrem Demir/İHA)

Masharipov, Güncel

Kaynak: İHA

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