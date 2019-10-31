Haberler » 3. Sayfa » Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Reina saldırısının duruşması bugün görülecekİSTANBUL - 'Reina' isimli gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

31.10.2019 10:41
Reina saldırısının duruşması bugün görülecek
İSTANBUL - 'Reina' isimli gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülecek olan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak.
Öte yandan, duruşma öncesinde salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:42 İzmir'de "ölüm macunu" operasyonu
12:41 İş yerinde silahlı kavga: 1 yaralı
12:39 Safranbolu'da uyuşturucu operasyonu
12:25 Ayağına düşen "aslan balığı" öldürüyordu
12:15 Antalya'da 700 bin liralık çoraplı kuyumcu soygunu
11:47 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadına kapkaç kamerada
11:32 Tartıştığı karısının ve kendisinin boğazını jiletle kesti
31.10.2019 13:13:07