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"Reis ile Boncuk"un dostluğu şaşırtıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "Reis" isimli golden cinsi köpek ile "Boncuk" isimli kedinin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.

27.09.2019 12:08
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "Reis" isimli golden cinsi köpek ile "Boncuk" isimli kedinin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.
Ömeroğlu Mahallesinde, Hamamcıoğlu Sokakta, birlikte gezen kedi ile köpeğin renkli görüntüleri insanların dikkatini çekiyor.
Mahalle sakinlerinin köpeğe "Reis", kediye "Boncuk" isimlerini verdiği hayvanların arkadaşlıkları vatandaşların ilgi odağı oldu.
Köpeği 2 aylıkken sahiplenip bahçesine aldığını belirten Hicazi Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kedi, zaten bahçede doğdu. Sonra da, beraber büyüdüler, ikisi de şu an çok mutlu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sabahtan akşama kadar oyunlar oynuyorlar. Ailemizin maskotu oldular." ifadelerini kullandı.

Bolvadin, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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