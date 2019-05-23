Reis Sedat Peker'e Anlamlı Şarkı!

Sanatçı Ender Emek ve Suat Sakarya'dan Sedat Peker'e büyük jest. İki sanatçı bir araya gelerekReis Sedat Peker için birlik beraberlik mesajı içeren anlamlı şarkı yazdı. Peker, şarkı sözlerinin yazılmasına katkıda bulundu.

Peker için yazılan şarkının sözleri şöyle;

REİS SEDAT PEKER

Mazlumun yanında olan haksızlığa karşı duran

Göründüğü gibi olan gariplere sırdaş olan

Vatanına göz dikeni oyar onun gözlerini

Dönmez yolundan hiç geri Varol REİS SEDAT PEKER

Tek Milletiz hep birlikte

Tek Bayrağımız Hep birlikte

Tek Vatanımız Hep birlikte

Tek Devletiz Hep birlikte

Sözlerinin eri olan bayrağına aşık olan

Yalanlardan Nefret eden doğruluğa aşık olan

Vatanın aşkıyla yanan milletine aşık olan

Gönüllerde daim olan varol REİS SEDAT PEKER

Tek Milletiz hep birlikte

Tek Bayrağımız Hep birlikte

Tek Vatanımız Hep birlikte

Tek Devletiz Hep birlikte