Reis Sedat Peker'e Anlamlı Şarkı!

Sanatçı Ender Emek ve Suat Sakarya'dan Sedat Peker'e büyük jest. İki sanatçı bir araya gelerekReis Sedat Peker için birlik beraberlik mesajı içeren anlamlı şarkı yazdı. Peker, şarkı sözlerinin yazılmasına katkıda bulundu.
Peker için yazılan şarkının sözleri şöyle;
REİS SEDAT PEKER
Mazlumun yanında olan haksızlığa karşı duran
Göründüğü gibi olan gariplere sırdaş olan
Vatanına göz dikeni oyar onun gözlerini
Dönmez yolundan hiç geri Varol REİS SEDAT PEKER
Tek Milletiz hep birlikte
Tek Bayrağımız Hep birlikte
Tek Vatanımız Hep birlikte
Tek Devletiz Hep birlikte
Sözlerinin eri olan bayrağına aşık olan
Yalanlardan Nefret eden doğruluğa aşık olan
Vatanın aşkıyla yanan milletine aşık olan
Gönüllerde daim olan varol REİS SEDAT PEKER
Tek Milletiz hep birlikte
Tek Bayrağımız Hep birlikte
Tek Vatanımız Hep birlikte
Tek Devletiz Hep birlikte
Sakarya
, Sedat Peker
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