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Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

07.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:15Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

rejim güçlerinin 'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hava saldırıları sonrası bölgeden görüntüler

-Yıkılan binalar

-Patlama sonrası yükselen dumanlar



Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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