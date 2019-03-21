Rejim Güçleri Sivilleri Hedef Aldı: 3'ü Çocuk 4 Ölü

Suriye
rejim güçlerinin gece saatlerinde İdlib
kırsalındaki Baki köyü civarına düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları devam ediyor. İdlib'in güneyinde bulunan Baki köyü civarına yapılan hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamada, 6 sivilin de yaralandığı ve Sahra Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Bombardımanla birlikte birçok köy boşaltılırken, insanlar soğuk geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
İdlib, Güncel
Kaynak: İHA