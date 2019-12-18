Haberler » 3. Sayfa » Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler

Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

18.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:37Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının, dün İdlib'in gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:42 Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Haberler
19:34 Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı - Haberler
19:30 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu - Haberler
19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Haberler
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Haberler
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
18.12.2019 19:54:13