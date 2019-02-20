20 Şubat 2019, 22:10
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Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

- Rejim saldırısı kameralara yansıdıİDLİB - Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

- Rejim saldırısı kameralara yansıdı

İDLİB - Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Suriye'de Esad rejiminin "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib'e saldırıları devam ediyor. Bugün rejim topçularının Han Şeyhun beldesine yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde top mermisinin düşme anı gözükürken yerel kaynaklar 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Han Şeyhun,İdlib,Suriye
Kaynak: İHA