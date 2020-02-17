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Rejim saldırıyor, siviller kaçıyor

Esad rejimi İdlib'e saldırılarında düzensiz kampları hedef alıyor.

17.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:32Rejim saldırıyor, siviller kaçıyor
Esad rejimi 'e saldırılarında düzensiz kampları hedef alıyor. Saldırılarda sivil can kayıpları devam ederken hayatta kalanlar çareyi kaçmakta buluyor.

Esad rejimi, Halep ve İdlib'e saldırılarına devam ediyor. Rejim, sadece sivillerin evlerini değil, evlerini terk ederek hayatta kalmaya çalışan sivillerin farklı yerlerde kurduğu kampları da hedef alıyor. İdlib'in kuzeyinde Sarmada köyündeki kampta kalan binden fazla aile ölüm korkusuyla yaşıyor. Kamp, Esad rejimi tarafından sürekli hedef alınıyor. Kampta kalan siviller de yeniden kaçmak zorunda kalıyor.

Kaçmaktan yorulan siviller yalnızca hayatta kalmak için mücadele ediyor. Sarmada köyündeki kamptan rejimin saldırısıyla kaçan sivillerin bazıları Halep'in batısına ve güneyine, bazıları Afrin'e, bazıları ise Türkiye sınırına doğru hareket ediyor.

Öte yandan Esad rejimi, Cumartesi günü Sarmada köyündeki kampa topçu saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda en az 6 sivil ağır yaralanmıştı. Resmi kaynaklar, rejimin en az 4 topçu atışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. - İDLİB

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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