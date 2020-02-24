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Rejim uçakları El Barah kasabasını bombaladı

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı.

24.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:50Rejim uçakları El Barah kasabasını bombaladı

SURİYE'nin kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından  bombalandı. Sivillerin boşalttığı bölgede ılımlı muhaliflerin cepheleri bulunuyor. Rejime ait insansız hava aAraçları da bölgede uzun uçuşlar gerçekleştiriyor.

İdlib'e bağlı El Barah kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, ılımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında çatışmalar da yaşanıyor. Rejime ait insansız hava araçları da uzun uçuşlar gerçekleştiriyor. Rejim uçakları gün boyunca ılımlı muhaliflerin cephelerinin bulunduğu El Barah ve Ariha bölgesini bombaladı. Uçakların bombalamasının yanı sıra rejim askerleri, sık sık top atışları da gerçekleştiriyor.



İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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