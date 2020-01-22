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Rejim ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 3 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha öldü.

22.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:00
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi 'nın Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha öldü.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Marratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi ve Serce köyü ile Halep'in Etarib ilçesine saldırılar düzenledi.
Etarib ilçesi, Kefer Naha, Kefer Dael ve Başantar köyleri ile İdlib'in güney kırsalındaki Deyer Garbi, Şeyh İdris köylerine hava saldırıları gerçekleştiren rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Tel Mennis köyüne ise kara saldırısı yaptı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Etarib ilçesindeki çadır kampa düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, Tel Mennis köyündeki topçu saldırısında ise 1 sivil öldü.
Rejim ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 3 sivil öldü

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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