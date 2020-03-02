Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu

İdlib 'de 34 askerimizin şehit olması sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı ve 2 bin 557 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Esed yanlısı bir kanalın Serakib'de canlı yayın yaptığı esnada, rejim askerlerinin bulunduğu bir bina Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu. O anlar canlı yayındaki kanal tarafından anbean görüntülendi.

CANLI YAYINDA VURULDU

Serakib'de çekildiği belirtilen görüntülerde Türk topçuları, rejim milislerinin olduğu binayı vurdu. Söz konusu anlar, o bölgede canlı yayın yapan rejim yanlısı bir kanal tarafından anbean görüntülendi.

YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden onlarca köyü geri aldı.

İdlib'de devam eden operasyonlara damga vuran Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA), bugüne kadar rejime ait yüzlerce hedefi imha etti.

2 BİN 557 ESED ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

27 Şubat günü başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki son durumu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 557 Esed Rejimi askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan askerlerimize Esed Rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu acı olayın ardından Suriye'de Esed Rejimi'ni yoğun ateş altına aldı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.