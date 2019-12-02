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"Rejimin hava saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlip'te sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

02.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:35
Milli Savunma Bakanlığı, rejiminin 'te sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" denildi.
(İHA)

Suriye, İdlip, Güncel

Kaynak: İHA

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