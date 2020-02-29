Haberler » Güncel » Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Haber

Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

SURİYE'de Rusya'nın desteklediği rejim saldırılarında, son 2 günde 15 sivilin öldüğü, 28 sivilin de yaralandığı belirtildi.

29.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:11Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

SURİYE'de 'nın desteklediği rejim saldırılarında, son 2 günde 15 sivilin öldüğü, 28 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Rejimin Rusya desteğinde sivillere yönelik saldırıları devam ederken, Beyaz Baretliler, dün ve bugünkü saldırılarla ilgili bilgileri paylaştı. ve kırsalındaki saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yıkılan binalarda enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmaların sürdüğü bölgede ölenler arasında 5 çocuk, 2 sivil Beyaz Baretlinin de bulunduğu kaydedildi.



İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 18:51:17