Haberler » Güncel » Rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçışlar sürüyor - Haber

Rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçışlar sürüyor

SURİYE'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılardan kaçan sivillerin göçü sürüyor.

11.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:02Rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçışlar sürüyor

SURİYE'de Esad rejimi ve destekçilerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılardan kaçan sivillerin göçü sürüyor.

Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib'de yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ederken, evlerini terk eden sivillerin ağır kış şartlarına rağmen göçü de devam ediyor. Yanlarına alabildikleri kadar eşya alıp, bulabildikleri her türlü ulaşım aracı ile Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı, son gelenlerle birlikte 850 bine dayandı. Hayatta kalmak amacıyla göç eden ailelerin çocuklarının tehlikeli yolculukları yürek burktu.Bu arada, son 2 günde rejim ve destekçileri tarafından, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki çeşitli yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda 27 sivilin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı belirtildi.



İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 13:18:04