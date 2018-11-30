Profesyonel liglerin kurulmasının ardından İzmir 'i Süper Lig'de temsil eden Altay ile Altınordu , bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Profesyonel liglerden önce de birbirlerine rakip olan iki İzmir temsilcisinin Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı 'nda oynanan ilk karşılaşmasını Altınordu 4-1 kazandı. İki takım arasındaki maçlarda ilk golü "Gol yap Arif" lakaplı Arif Gümüşçeviren kaydetti.

Aynı zamanda iki takım arasındaki maçlarda en golcü isim unvanını da elinde bulunduran 84 yaşındaki Gümüşçeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırımspor olan mahalle takımının ismini Asansör olarak değiştirdiklerini, daha sonra parçalı bir forma yaptırdığını ve futbola böyle başladığını söyledi.

Askerliğini bitirdikten sonra Eskişehir 'de Şekerspor'da mücadele ettiğini, yedek kulübesinde yer aldığı bir maçın berabere gittiği sırada teknik direktörüyle aralarında bir konuşma geçtiğini belirten Gümüşçeviren, "Galip hocaya 'Ben girerim, 20 dakikada 2 tane gol atarım, kol saatini verir misin?' dedim, 'Tamam, hadi İzmirli.' dedi. Sol tarafta oynuyorum, iki tane attım. Şampiyon oldu Şeker, kol saatini de aldım, taktım senelerce. Buraya başka bir maça geldi Galip hoca, ben de tribünde oturuyordum. Galip hocaya 'Takım gol atamıyor, gireyim, yeni saat aldıysan, iki tane daha atayım.' diye seslendim." şeklinde konuştu.

"Çok yabancı var"

Gümüşçeviren, taraftarların "Gol yap Arif" tezahüratlarının bir süre sonra kendisine lakap olarak takıldığını söyledi.

Ülküspor'da mücadele ettikten sonra Altınordu'ya transfer olduğunu ifade eden Gümüşçeviren, o dönemki futbolla bu dönem arasında farkların olduğunu belirterek, "Biz amatörce bir takımın rengine bağlandık. Şimdikiler paraya. Sonra çok yabancı var. İki Türk oynuyorsa, 9 yabancı. Ondan yürümüyor Türk Milli Takımı, Türk futbolu." diye konuştu.

Altınordu forması giyerken bir maçta ayağına darbe aldığını anlatan Gümüşçeviren, kaleciye "Yaktın beni, istikbalimi öldürdün." dediğini, daha sonra İstanbul Gureba Hastanesine gittiğini, sonra da İtalya 'da menisküs ameliyatı geçirdiğini ancak ayağındaki sorunun devam etmesi nedeniyle futbolu bıraktığını kaydetti.

Arif Gümüşçeviren, Altınordu altyapısından iyi futbolcuların yetiştiğini söyledi. Son dönemde Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Avrupa 'daki takımlara transferinin sevindirici olduğunu dile getiren Gümüşçeviren, yarın oynanacak karşılaşmaya ilişkin ise "En çok, beraberlik düşünüyorum. İbre kimden yana bilemiyorum onu." ifadesini kullandı.

İki takımın 25. randevusu

Süper Lig'in kurulmasının ardından 1969-1970 sezonuna kadar İzmir'i bu ligde beraber temsil eden Altay ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 4'ü 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 24 maçta karşılaştı.

En son 2013-2014 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta birlikte yer alan iki takımın geride kalan 24 maçında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 9, Altay'ın 7 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Altınordu 29 gol atarken Altay 24 gol kaydetti. 35 farklı ismin gol attığı maçlarda Altınordu adına 4 gol atan Arif Gümüşçeviren en golcü isim olurken, Altay'da Hasan Yıldırım 3 gole imza attı.