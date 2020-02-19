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Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi

Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanıdı. Böylece söz konusu banka müşterileri 3 bankanın ATM'sini ücretsiz kullanmaya devam edecek.

19.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:58

Rekabet Kurulu, , Türk Bankası ve QNB arasında imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. Karar, Rekabet Kurulu internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Denizbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları ATM'lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılaması nedeniyle, süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi."

NE OLMUŞTU?

Kamu bankalarının ardından Denizbank, TEB ve QNB Finansbank ortak ATM kullanım kararı almıştı. Anlaşmaya göre, bahsi geçen özel bankaların müşterileri diğer ATM'lerden kredi borçlarını ücretsiz olarak ödeyebilirken, her ay 3 defa ücretsiz para transferi gerçekleştirebiliyor. Müşteriler ayrıca hesaplarındaki bakiyeyi ve kredi kartlarında ne kadar limit olduğunu diğer bankaların ATM'lerinden öğrenebiliyor. Bu sorgulamalarda herhangi bir işlem adedi sınırı bulunmuyor.

Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi

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