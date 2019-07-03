03.07.2019 11:13
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Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-21/307-M sayı ile karar verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Rekabet Kurulu, Novartis, Güncel

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