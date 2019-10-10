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Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

10.10.2019 11:00Rekabet Kurulu kararları
Rekabet Kurulu, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Merlin Entertainments Plc'nin ortak kontrolünün, KIRKBI Invest A/S, The Blackstone Group Inc'nin iştiraklerince yönetilen yatırım fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemini onayladı.
Kurul, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

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