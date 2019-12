Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca 6 birleşme ve devralma işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, SKC Co. LTD'nin Güney Kore menşeli kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company KSC tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company KSC ve SKC Co LTD'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi.

Kurul tarafından verilen diğer kararlar ise şöyle:

" - Total Quadran SAS'ın kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS'ın ortak kontrolünün La Caisse des Depots et Consignations tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik AŞ'nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ tarafından devralınmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Essilor International SA ve Luxottica Group S.p.A'nın birleşme işlemine ilişkin ilgili koşullu izin kararı kapsamında Merve Optik San. ve Tic. AŞ'nin Demirel Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Takeda Pharmaceuticals International AG ve bağlı şirketlerine ait belirli varlıkların tek kontrolünün Acino International AG tarafından devralınması onaylandı.

Vetrerie Riunite S.p.A'nın tek kontrolünün dolaylı olarak Sun Capital Partners Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi."

Kaynak: AA