Haberler » Ekonomi » Rekabet Kurulu kararları - Ekonomi

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

18.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:50Rekabet Kurulu kararları
Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ'nin ikram kesimindeki Otesan Otel Ekip. Turz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve diğer yetkili satıcılara yönelik cam ve porselen ev eşyasının dağıtımı için hazırlanan Yetkili Satıcılık Sözleşmesi'nin grup muafiyetinden yararlandığı sonucuna varıldı.
Kurul, cam ev eşyası ürünleri bakımından da şirkete bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. Sözleşmenin aynı koşullarda yenilenmesi halinde, muafiyetin ilk bir yıl dahil, azami 3 yıl geçerli olması uygun bulundu.
Kurul tarafından, Sanovel İlaç San. ve Tic. AŞ ve iştirakleri üzerinde Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından ortak kontrol kurulmasına izin verildi.
Steel Center Europe SRO'nun ortak kontrolünün Bamesa Aceros SL tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Yalçın Tekstil Boya ve Apre Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Aster Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Artı Seyahat Acentası Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Borlease Otomotiv AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.
Kurul, eResearch Technology Inc. hisselerinin Astorg Asset Management S.a.r.l tarafından devralınmasıyla eResearch Technology Inc.'nin ortak girişime dönüşmesini onayladı.

Paşabahçe Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Ekonomi
16:39 BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Ekonomi
16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Ekonomi
15:47 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor - Ekonomi
18.12.2019 19:54:19