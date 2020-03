Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Asiana Airlines Inc'in tek kontrolünün HDC Hyundai Development Company tarafından devralınması işlemine izin verildi.Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ile Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ve iştiraki MHP Management -und IT-Beratung GmbH arasında ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.Renk AG'nin tek kontrolünün Rebecca BidCo GmbH aracılığıyla Triton Fund V tarafından devralınması işlemi onaylandı.Astoria Project Partners LLC ve Astoria Project Partners II LLC'nin ortak kontrolünün APG Group NV, California State Teachers' System ve Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verildi.Kurul, MMX Media Finance LLC'nin ortak kontrolünün Viacom Intemational Inc. aracılığıyla ViacomCBS Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Tiryaki Holding AŞ tarafından devralınması ve ayrıca Sunrise Foods International Inc. üzerinde Anatolia BV ve Hassad Food Company QPSC'nin ortak kontrol kurması işlemlerine onay verildi.

Kaynak: AA