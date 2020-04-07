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Rekabet Kurulu'na başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Covid-19 salgını nedeniyle, Rekabet Kurulu'na başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

07.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:22
Rekabet Kurulu'na başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Covid-19 salgını nedeniyle, Rekabet Kurulu'na başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde, Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan "Rekabet Kurumu Başvuru Portalı" bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir.

"Salgına ilişkin önlemler devam ettiği sürece başvurularınızın bu yöntemle yapılması gerekliliğini özellikle dikkatinize sunar, sağlıklı günler dileriz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Rekabet Kurulu, Koronavirüs, Ekonomi
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