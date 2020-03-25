Rekabet Kurulu'ndan fırsatçılara uyarı: En ağır cezayı vereceğiz
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz' dedi.
25.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz' dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Rekabet Kurulu, Ekonomi