Rekabet Kurulu'ndan fırsatçılara uyarı: En ağır cezayı vereceğiz

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz' dedi.

Kaynak: Dunya.com