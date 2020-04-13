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Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurulu tarafından Danıştay'ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.

13.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:58
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurulu tarafından Danıştay'ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin, Rekabet Kurulu soruşturma kararı hakkında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Her üç şirketin ayrı ayrı yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rekabet Kurulu tarafından şirketimize iletilen yazıda, Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24 Haziran 2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 4 Aralık 2019'da iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketimizden savunma talep edilmektedir."
Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Rekabet Kurulu, Tofaş, Ekonomi
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