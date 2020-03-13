Rekabet Kurulu trafik sinyalizasyon sektöründeki 9 şirkete para cezası verdi
Rekabet Kurulu, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüse idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
13.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:48
Rekabet Kurulu, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüse idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüsün, ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Buna göre, Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt ile Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 2'si, Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic, Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti, Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri AŞ ve Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 3'ü oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.
Asya Trafik Sinyalizasyon San. ve Tic. AŞ ile İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti'ye de 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 2'si oranında idari para cezası uygulanması uygun bulundu.
Matrisled Elektrik Elektronik İnş. Tic. Ltd. Şti'ye ise idari para cezası verilmedi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüsün, ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Buna göre, Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt ile Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 2'si, Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic, Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti, Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri AŞ ve Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 3'ü oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.
Asya Trafik Sinyalizasyon San. ve Tic. AŞ ile İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti'ye de 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 2'si oranında idari para cezası uygulanması uygun bulundu.
Matrisled Elektrik Elektronik İnş. Tic. Ltd. Şti'ye ise idari para cezası verilmedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Rekabet Kurulu, Ekonomi
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