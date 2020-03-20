Rekabet Kurulu Yozgat'taki 8 hazır beton firmasına idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firmasına idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Coşkunlar Hazır Beton, Irgatoğlu Hazır Beton, Sorgun Emek Hazır Beton Madencilik Akaryakıt Nakliye, Tamer Ticaret, Taş Hazır Beton ve Beton Ekipmanları, Üç Yıldırım Hazır Beton ve Beton Ekipmanları, Yozgat Güven Beton Pazarlama ve Yozgat Koç Hazır Beton Elemanları firmalarının rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.Kurul, söz konusu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiklerine ve idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verdi.

Kaynak: AA