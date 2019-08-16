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Rekabet Kuruluna başvuru

Türk Hava Yolları (THY) ile DO&CO Aktiengesellschaf'ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

16.08.2019 13:21 Rekabet Kuruluna başvuru
Türk Hava Yolları (THY) ile DO&CO Aktiengesellschaf'ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Rekabet Kuruluna bazı devralma işlemleri için yapılan başvurular, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, THY ile DO&CO Aktiengesellschaf'ın ortak girişimi olan ve kontrolü her iki şirket tarafından yürütülen THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Kurula başvuru yapıldı.
Robert Bosch Packaging Technology GmbH'nin kontrolünün ("Hedef') CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından tek başına devralınması için başvuruda bulunuldu.
Bilcare Research Group hisselerinin yüzde 100'ünün ve tek kontrolünün Lindsay Goldberg Fund IV tarafından dolaylı şekilde devralınması için Kurula müracaat edildi.
Rekabet Kuruluna, Interprint GmbH ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün nihai olarak Toppan Printing Co. Ltd. tarafından, Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının da Durum Gıda San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemleri için de başvuru yapıldı.

Türk Hava Yolları, Ekonomi

Kaynak: AA

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