Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma

Kaynak: AA

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin sözlü savunmasına başvuruldu.Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.Torlak, toplantının açılışında, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ hakkında "tesis paylaşımı protokolü" ile rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda şirketin, rakipleriyle akdettiği tesis paylaşımı protokolünün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, söz konusu protokolün ilgili şartları taşımaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınamayacağı, bu nedenle bahse konu şirkete idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.Toplantıda, şirketin haklarına ve atması gereken adımlara ilişkin de değerlendirmede bulunuldu. Bu kapsamda, belirlenen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini sağlamak için tesis paylaşım protokolünden bazı hükümlerin kaldırılması gerektiği vurgulandı. İşletmecilerin kurulum maliyetine katlandıkları altyapının mülkiyetinin İsttelkom'a ait olduğu belirtilerek, altyapının işletmeciler tarafından üçüncü şahıs ve kuruluşlara kısmen veya tamamen kullandırılamaması, kiralanamaması ve devredilememesine yönelik veya buna işaret eden sözleşme hükümlerinin kaldırılması gerektiği kanaatine ulaşıldığı ifade edildi.Şirket yetkilileri de söz konusu iddialara ilişkin savunma yaptı.Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 7 Mart'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.