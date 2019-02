Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma

Kaynak: AA

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 15 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin sözlü savunması alındı.Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.Torlak, toplantıda, piliç eti üretimine faaliyet gösteren Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçı Birliği Derneği, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil San. AŞ, Ak Piliç Tic. Ltd. Şti, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. Tic. AŞ, Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Paz. ve Tic. Ltd. Şti, Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San. Tic. AŞ, Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Has Tavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ, Şenpiliç Gıda San. AŞ ve Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. AŞ hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.Hakkında soruşturma yürütülen ve toplantıya katılan tarafların temsilcileri ayrı ayrı savunmalarını yaptı.Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçı Birliği Derneği Başkanı Sait Koca, dernek olarak ticari faaliyetlerin içerisinde olmadıklarını, sektörün bakanlıklarla ilişkilerini yürüttüklerini söyledi.Rekabet Kurulunun toplantıya ilişkin kararını 14 Mart'ta açıklaması bekleniyor.