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Rekabet Kurulundan Baymak'a 26,8 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'ye yürütülen soruşturma sonucunda 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

27.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:34
Rekabet Kurulundan Baymak'a 26,8 milyon lira idari para cezası
Rekabet Kurulu, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'ye yürütülen soruşturma sonucunda 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'nin bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamlandı.
Soruşturma sonucunda, Kurul tarafından, söz konusu şirkete ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rekabet Kurulu, Baymak, Ekonomi

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