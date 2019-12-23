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Rekabet Kurulunun Red Bull kararı

Rekabet Kurulu, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

23.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:38 Rekabet Kurulunun Red Bull kararı
Rekabet Kurulu, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında başlattığı soruşturmada, Rekabet Kanunu'nun ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden
satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.
Toplanan tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin, kanunun ilgili maddesini ihlal etmediği dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliği ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

Rekabet Kurulu, Red Bull, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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