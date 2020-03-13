Rekabet Kurumu 4 akaryakıt şirketine ceza
Rekabet Kurulu, akaryakıt dağıtım şirketleri, BP, Petrol Ofisi, Shell & Turcas ve OPET için açtığı rekabet ihlali soruşturmasında şirketlere yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verildiği açıklandı.
13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Rekabet Kurulu, akaryakıt dağıtım şirketleri, BP, Petrol Ofisi, Shell & Turcas ve OPET için açtığı rekabet ihlali soruşturmasında şirketlere yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verildiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi, Ekonomi
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