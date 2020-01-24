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Rekabet Kurumu: 5 petrol şirketinin kuruldaki sözlü savunması 4 Mart'ta yapılacak

Rekabet Kurulunun, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ, OPET Petrolcülük AŞ ve Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.

24.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:00Rekabet Kurumu: 5 petrol şirketinin kuruldaki sözlü savunması 4 Mart'ta yapılacak
Rekabet Kurulunun, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Turcas Petrol AŞ, OPET Petrolcülük AŞ ve Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ, OPET Petrolcülük AŞ ve Total Oil Türkiye AŞ hakkında Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak.
Öte yandan, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı ise 3 Mart Salı günü yapılacak.
Toplantılara katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 24 Şubat Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Kuruma başvurmaları gerekiyor.

Petrol Ofisi, Shell, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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