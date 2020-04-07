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Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Koronavirüs nedeniyle bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı. Bu kapsamda Rekabet Kurumu'na yapılacak tüm başvuru ve işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

07.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:42

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumu'na yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 virüsü salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde, Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir. Salgına ilişkin önlemler devam ettiği sürece başvurularınızın bu yöntemle yapılması gerekliliğini özellikle dikkatinize sunar, sağlıklı günler dileriz."

Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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Haberler ›› Ekonomi ››Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Ekonomi

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