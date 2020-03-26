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Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza

Son dakika: Rekabet Kurumu akaryakıt şirketleri olan; BP Petrol, Petrol Ofisi, Shell Turcas Petrol ve OPET'e rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplamda 1,5 milyar lira ceza verdi.

26.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:44

Rekabet Kurumu tarafından akaryakıt şirketlerine yönelik olan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren dört akaryakıt şirketine toplamda 1,5 milyar lira para cezası verildi. Ceza alan şirketler, BP Petrol, Petrol Ofisi, Shell Turcas Petrol ve OPET oldu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.'nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

GÜZEL ENERJİ'YE CEZA YOK

12.03.2020 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; BP Petrolleri A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve OPET Petrolcülük A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısıyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.'nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

VERİLEN CEZA MİKTARLARI

- BP Petrolleri A.Ş.'ye 213.563.152,66 TL

- Petrol Ofisi A.Ş.'ye 507.129.085,76 TL

- Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye 348.154.458,54 TL

- OPET Petrolcülük A.Ş.'ye 433.932.124,60 TL

Son dakika: Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Etiketler: Ekonomi, Güncel

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T.C Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza

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