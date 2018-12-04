Rekabet Kurumu: Soğan Fiyatları ile İlgili Güncel Bir Karar Bulunmuyor

04 Aralık 2018 Salı 11:38



04 Aralık 2018 Salı 11:38

– Rekabet Kurumu, artan soğan fiyatlarını, kurumun 8 Ağustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayılı kararıyla ilişkilendirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kurumun soğan fiyatları ile ilgili alınmış güncel bir karar olmadığını duyurdu.Rekabet kurumunun açıklaması şöyle:"Son günlerde basın yayın organlarının bir kısmında yayınlanan haber ve yorumlarda; yakın zamandaki soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası ile ilgili alınan Rekabet Kurulu'nun 8 Ağustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayılı Kararı ile ilişkilendirildiği görülmektedir.Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmeler; ilgili kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olup, bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır.Ayrıca yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan Kurul kararlarının vaka özelinde ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır.Ancak, son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir." - İstanbul