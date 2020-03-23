Rekabet Kurumundan "Gıdada fahiş fiyat artışlarına" karşı uyarı
Rekabet Kurumu, koronavirüs salgınının yaşanması sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret ederek, en ağır idari para cezasının uygulanacağını duyurdu.
23.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:49
Rekabet Kurumu, koronavirüs salgınının yaşanması sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret ederek, en ağır idari para cezasının uygulanacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi