Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumunca "Birlik tarafından eczanelerin ilaç alım koşullarının piyasa dışında belirlendiği" gerekçesiyle alınan soruşturma kararına ilişkin, "Bu soruşturmadan ceza beklemiyoruz. Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma." dedi.

Çolak, Rekabet Kurumunun internet sitesinde dün TEB ile ilgili yayımlanan duyuru doğrultusunda basında yer alan haberlerle ilişkin basın toplantısı yaptı.

Dün sitede "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin ilaç alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlanmıştır." şeklinde açıklamanın yer aldığını belirten Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa ki eczanelerin alım koşullarını sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı belirler. Sağlık alanı doğası gereği rekabete sonuna kadar açık bir alan değildir. Sağlık alanını rekabete tabi tutmak insan sağlığıyla açıkça oynamak demektir. Kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan, üstelik kamu yararına kurulmuş akademik bir meslek örgütü olarak Türk Eczacıları Birliği buna müsaade edemez. Bu noktada Sağlık Bakanlığını, toplum sağlığını hiçe sayan uygulamalar karşısında bizimle birlikte yol yürümeye, dayanışmada bulunmaya davet ediyoruz. Çünkü halk sağlığını öncelemek bunu gerektirir."

"Yerli ilaç üretimine destek olmak için ürettik"

Çolak, TEB'in Türkiye için yerli ilaç ve sağlık ürünü üretimi konusunda üzerine düşeni yaptığını dile getirerek, "Türk Eczacıları Birliği Vakfının bir kuruluşu olan TEBEM firmamız TEBEMTOL isimli bir krem üretti. Peki neden? Kar hırsıyla toplum sağlığını hiçe sayanlara söyleyecek sözümüz olduğu için. Kanunumuzda yazdığı üzere yerli ilaç üretimine destek olmak için ürettik, üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

TEB hakkında bu ürünün üretimine ve arzına ilişkin Rekabet Kurumuna şikayette bulunulduğunu anlatan Çolak, "Dün sağlık ürünlerini eczane dışına çıkararak yahut internetten satış yaparak halk sağlığıyla oynayanlar, bugün bizi Rekabet Kurumuna şikayet etti. Ne tuhaftır ki Rekabet Kurumu da bizi bir teşebbüs birliği olarak görüp hakkımızda soruşturma açmaya karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Meslek birliğinin imajını zedeleyecek yaklaşımların karşısındayız"

"Biz Rekabet Kurumunun iddia ettiği gibi teşebbüs ya da teşebbüs birliği değiliz. Biz kar hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayanların, sağlığı sadece kara tahvil eden çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz." ifadesini kullanan Çolak, toplum sağlığını korumak ve ileriye taşımak için adımlar attıklarına değindi.

Çolak, Rekabet Kurumunca daha önce de haklarında farklı konularda 4 kez soruşturma başlatıldığını ancak kararın TEB lehine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim 5'inci davamız. Basına yansıyan haberler sanki bir ceza verilmiş gibi. Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma. Bu soruşturmadan ceza beklemiyoruz. Biz, internetten ilaç satılması ve alınması konusunda net tavır koyan bir meslek örgütüyüz. Bir taraftan sağlık okuryazarlığının düşük olduğu bir yerde vatandaşın sağlığını korumaya çalışıyoruz bir taraftan da Rekabet Kurumunun 'rekabeti korumak' adı altında bizimle uğraşmasına tanıklık ediyoruz. Dünkü haber aslında Türk Eczacıları Birliğinin toplum sağlığı nezdinde varolan imajını biraz zedelemeye yönelik bir tavırdır. Meslek birliğinin imajını zedeleyecek bu tür yaklaşımların karşısında olduğumuzu ve bunların hesap vereceğini de söylemek istiyorum."

Kaynak: AA