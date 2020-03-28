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Rekabet’ten Bellona’ya 5.8 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu tarafından Bellona Mobilya'ya açılan soruşturma kapsamında bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal gerekçesiyle 5 milyon 778 bin TL para cezası verdi.

28.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:54
Rekabet’ten Bellona’ya 5.8 milyon lira ceza
Rekabet Kurumu tarafından Bellona Mobilya'ya açılan soruşturma kapsamında bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal gerekçesiyle 5 milyon 778 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Murat Erat, Bellona, Ekonomi

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