Rekabet’ten Bellona’ya 5.8 milyon lira ceza
Rekabet Kurumu tarafından Bellona Mobilya'ya açılan soruşturma kapsamında bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal gerekçesiyle 5 milyon 778 bin TL para cezası verdi.
28.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:54
Rekabet Kurumu tarafından Bellona Mobilya'ya açılan soruşturma kapsamında bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal gerekçesiyle 5 milyon 778 bin TL para cezası verdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Murat Erat, Bellona, Ekonomi