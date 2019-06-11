Rekabetçi Veliaht Ali Yağcı!

KARİZMATİK YÖNETİCİ

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle FOX'ta ekrana gelecek olan 'Her Yerde Sen'de Ali Yağcı, çalıştığı şirketin sahibinin oğlu olan Burak Yangel karakterine hayat verecek. Rekabetçi bir veliaht olan Burak Yangel, karizmatik, kibirli ve bir o kadar da iyi eğitim görmüş olup, işleri bileğinin hakkıyla devralmıştır. Fakat titrinin resmileşeceğini sandığı gün kendisinin yerine Demir'in (Furkan Andıç) yönetici olarak geleceğini öğrenince,proje yöneticiliğine geri dönmek zorunda kalır. İşten ayrılmak istese de şirketi batmaktan kurtarırken riskli kararlar alıp, olmadık kişilere elini kolunu kaptırdığı için adım atmakta zorlanacaktır.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer'in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı 'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, AliGözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

'HER YERDE SEN' HİKAYE:

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat)birlikte yaşamak zorunda kalır.Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Kaynak: Bültenler