Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı - Ekonomi

Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı

Rekeep Türkiye Ülke Müdürü ve Rekeep United Genel Müdürü Sait Özyurt, yeni ortalık ve Sant'Orsola projesini değerlendirdi.

10.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:47
Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı
Rekeep Türkiye Ülke Müdürü ve Rekeep United Genel Müdürü Sait Özyurt, yeni ortalık ve Sant'Orsola projesini değerlendirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Ekonomi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Ekonomi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?