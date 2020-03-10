Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı
Rekeep Türkiye Ülke Müdürü ve Rekeep United Genel Müdürü Sait Özyurt, yeni ortalık ve Sant'Orsola projesini değerlendirdi.
10.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:47
Rekeep Türkiye Ülke Müdürü ve Rekeep United Genel Müdürü Sait Özyurt, yeni ortalık ve Sant'Orsola projesini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı
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